Passeata pedirá prisão da dupla que violentou e matou em Lava Jato

"Eles estão à solta aqui no bairro, mesmo depois de matarem o Wesner no Lava-Jato. Vamos fazer outra caminhada para cobrar justiça ". Com essa frase o tio do adolescente que morreu após uma “brincadeira’ de mal gosto no lava-jato onde trabalhava ressalta a sua indignação e o sentimento de impunidade ao saber que os assassinos do seu sobrinho ainda estão soltos.

A família de Wesner organiza a 4ª manifestação pedindo justiça. A caminhada deve acontecer no próximo sábado (1º), na Rua 14 de julho, Centro, com horário previsto para iniciar às 8h da manhã.

O tio da vítima, Elcio Ferreira Silva, relatou ao portal JD1 Notícias que a família está revoltada pois os autores continuam soltos e andam livremente pelo bairro onde tudo aconteceu. “Eles continuam andando de madrugada aqui no bairro, eles não podem ficar livres, isso não pode ser esquecido, se a gente não cobrar, não pressionar, vai cair no esquecimento e isto não pode acontecer.” Afirmou o tio, revoltado com a situação.

Relembre o caso

Wesner, foi internado no dia 3 de fevereiro de 2017 após agressão, Thiago Giovani Demarco Sena e Willian Larrea que trabalhavam com o jovem no lava-jato teriam com uma mangueira de compressor de ar, atingido o ânus do garoto, assim, entrando ar no corpo do adolescente. Após ser levado para a Santa Casa da Capital, ele teve que ser submetido a uma cirurgia para retirada de 20 centímetros do intestino.

A agressão causou revolta na população pela crueldade e virou caso de polícia, o adolescente ficou onze dias internado na Santa Casa da Capital e faleceu após um choque hipovolêmico, que é a perda de grandes quantidades de sangue e líquidos, seguido de uma parada cardiorrespiratória.