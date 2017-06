Passeio com animais de estimação é alternativa em shopping da capital

Quem tem um bichinho de estimação sabe que muitas vezes não pode sair com ele em qualquer local, pois não são todos os estabelecimentos que aceitam a presença de animais. Contudo, há alternativas viáveis onde os donos podem levar seus pets para passeios agradáveis e confortáveis. Na Capital, o Shopping Campo Grande traz essa vantagem ao consumidor desde novembro do ano passado.

Segundo o superintendente do estabelecimento, Rodrigo Vabo, há algum tempo o Shopping já se preparava para receber os animais de estimação. “Isso sempre foi uma vontade de nossos clientes e desta forma realizamos estudos para viabilizar essa alternativa da forma mais viável possível. A ideia é que esta seja uma ótima experiência para os que querem fazer compras na companhia de seus animais de estimação”, comenta.

Para que o passeio seja agradável, o centro de compras estabelece algumas regras, visando bem-estar de todos os públicos. São permitidos animais de estimação de grande, médio e pequeno porte andarem na coleira, no interior e nas áreas comuns externas do shopping. Já os cães das raças pit bull, mastim napolitano, rottweiller, doberman, american stafforshire terrier são obrigados a usar guia curta de condução, enforcador e focinheira.

A entrada dos animais nos banheiros é somente permitida com o acompanhamento dos seus donos. Para os animais de grande porte, devem-se usar os elevadores do Shopping. Já os de pequeno e médio porte podem usar as escadas rolantes, desde que sejam carregados no colo por seus donos. Na praça de alimentação, não é permitida a entrada de animais. “Essas são algumas medidas adotadas para a segurança dos usuários”, comenta o superintendente.

Desde que o estabelecimento passou a aceitar a presença dos animais de estimação, uma série de ações foi realizada para quem gosta de se divertir com seus pets. Em dezembro, os donos tiveram a oportunidade de levar seus bichos para tirar fotos com o Papai Noel. E em meados de fevereiro, houve um concurso onde os pets desfilaram com suas fantasias. Na ocasião, o Shopping organizou o recebimento de doações de ração, que foram encaminhadas para a entidade de proteção e bem-estar animal Abrigo dos Bichos.

Nas próximas semanas, o Shopping irá promover um parque de diversão para cães com o intuito de intensificar as ações voltadas para este público em específico. O objetivo é promover encontros onde os donos possam levar seus cães e interagir com demais pessoas no ambiente oferecido pelo Centro de Compras. Entre as atrações, estão piscina de bolinhas, labirinto e agility, onde o cachorro percorre um circuito de obstáculos.