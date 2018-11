Na manhã deste domingo (4), membros de uma igreja evangélica do bairro Tijuca, em Campo Grande, distribuíram canetas “abençoadas” e fizeram orações em participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que se preparavam para entrar na escola municipal Nagen Jorge Saad do mesmo bairro.

Os inscritos na prova aguardavam a abertura dos portões enquanto o pastor Ednilson Barreto Teixeira (37), junto a outros voluntários faziam a distribuição das canetas.

Em entrevista a equipe do JD1 Notícias, o pastor disse que a exemplo de outras ações realizadas pela igreja em Minas Gerais, a ação celebra esperança aos candidatos.

“A gente adotou, porque nós entendemos que a igreja tem que servir a comunidade e a juventude que neste momento necessita de oração”, explicou o pastor Ednilson.

Ele enfatizou que a doação das canetas também foi realizada, pois, muitos candidatos se esquecem da caneta preta. Para ele, a ação atende a comunidade em geral transmitindo a mensagem de servidão, que Jesus Cristo deixou em sua passagem pela terra.