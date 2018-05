A Polícia Civil chegou à conclusão que o pastor George Alves estuprou e matou o filho, Joaquim Alves Salles de três anos, e o enteado Kauã Salles Butkovsky de seis anos. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (23), após a perícia apontar que o autor teria molestado, agredido e ateado fogo no corpo das vítimas enquanto elas ainda estavam vivas para se livrar do crime.

De acordo com G1 Espírito Santo, o crime aconteceu em Linhares, na região Norte do Espírito Santo, no dia 21 de abril deste ano. Inicialmente, o pastor disse que os meninos morreram em um incêndio que atingiu apenas o quarto onde as vítimas dormiam. Contudo, as informações não estavam de acordo com os fatos apurados durante as investigações.

Segundo o site, os policiais analisaram os resultados de perícias feitas na casa, os depoimentos do pastor e de testemunhas, exames realizados nos corpos dos meninos e imagens gravadas após a morte das crianças.

As crianças estavam sozinhas com George quando aconteceu o incêndio. A perícia aponta que o acusado estuprou, agrediu e depois ateou fogo nos corpos dos meninos, ainda vivos. O inquérito vai ser encaminhado à Justiça na próxima semana.

Conforme o G1, o pastor está preso temporariamente e a Justiça decidiu prorrogar a detenção por mais 30 dias. George foi indiciado por duplo homicídio triplamente qualificado e duplo estupro de vulneráveis. A soma máxima das penas pode chegar a 126 anos.