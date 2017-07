Pastora empresta carro para fiel “fazer a obra” no Paraguai e veículo é vendido

Uma pastora da Igreja Evangélica de Jesus Cristo, localizada Avenida Campo Grande, no município de Mundo Novo procurou a delegacia de polícia após tomar conhecimento que o veículo que havia emprestado para um fiel da igreja “fazer a obra” no Paraguai havia sido “passado para frente”.

De acordo com o boletim de ocorrência, há cerca de um ano a pastora emprestou seu carro para que o fiel que se comprometeu a evangelizar no Paraguai. Que esse empréstimo seria feito até ele concluir a obra no país vizinho. Porém, a vítima tomou conhecimento através de uma multa que o veículo teria sido vendido sem sua permissão.

Segundo relato da pastora à polícia, além de não cumprir o que havia prometido, o homem ainda vendeu o carro para uma pessoa desconhecida. O veículo estaria agora no município de Iguatemi. O caso foi registrado como apropriação indébita.