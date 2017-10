Patrimônio Turístico, Feira Central da Capital será revitalizada

Há 13 anos sem revitalização, a Feira Central de Campo Grande passará por reestruturação nos próximos meses. O novo projeto visa resgatar o perfil cultural da feirona, como é popularmente conhecida pelos campo-grandenses. A revitalização beneficia o local que possui mais de 90 anos de história, abrigando 300 negócios, 1.100 empregos registrados e mais de 800 empregos informais.

Entre as dificuldades elencadas que estão sendo enfrentadas na atual estrutura, estão: a perda da identidade, exaustão ineficiente, visual e sinalização precária, abertura intercalada, abordagem nos corredores, instalações inadequadas e dificuldade para comercialização de produtos frescos. Desta forma, revitalizar o local possibilitará a criação de um novo conceito de gastronomia, entretenimento, varejo criativo e hortifruti.

A obra está avaliada em R$ 60 milhões, porém necessita de um investimento inicial de R$ 510 mil para elaboração dos primeiros projetos executivos, que incluem projetos arquitetônicos e estrutura básica, para que seja encaminhado ao Ministério da Cultura (MinC). Posteriormente será necessário R$ 1,7 milhão para elaboração de todos os projetos.

O valor da obra será viabilizado pela Lei Rouanet, que estimula o setor cultural por meio do apoio da iniciativa privada. Por meio desta legislação, o Governo Federal abre mão de parte dos impostos que recebe de pessoas físicas ou jurídicas para que sejam investidos em projetos culturais que ajudam a transformar o cenário da comunidade. Alvira ressaltou que com a aprovação do projeto no Ministério da Cultura (MinC), será possível captar recursos junto a pessoas físicas ou jurídicas para a execução.