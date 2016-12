Ex superintendente do MS tem experiência em projetos habitacionais

O ex superintendente da Caixa Econômica Federal em Mato Grosso do Sul, Paulo Antunes Siqueira, toma posse na próxima quarta-feira (28) como Diretor Nacional de Habitação da instituição.

O cargo tem como objetivo supervisionar os programas habitacionais, que vão desde os de baixa renda até os de classe média alta, do banco.

Com experiência no ramo, Antunes recebeu títulos e comendas por reconhecimento profissional e social enquanto superintendente da Caixa. Há um ano atrás, Paulo foi transferido do Mato Grosso do Sul para o comando da Superintendência de Minas Gerais. Ao total, foram 11 anos trabalhando em superintendência diante de 26 anos como funcionário do banco.

Um dos motivos apontados para a nomeação de Antunes para o cargo é sua experiência e trabalho desenvolvido na área habitacional enquanto superintendente do Mato Grosso do Sul. Sua indicação é uma vitória para o Estado.

A posse vai acontecer na quarta-feira (28) às 16 horas, em Brasília.