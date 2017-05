Paulo Corrêa realiza audiência pública para discutir a depressão

Deputado afirmou que o foco é a busca de políticas públicas e mudanças na legislação que auxiliem as pessoas diagnosticadas com a doença

Em Mato Grosso do Sul 8,8% da população sofre de depressão, de acordo com pesquisa do Ministério da Saúde e IBGE em 2014. Sensibilizado com os números, o deputado estadual Paulo Corrêa realiza a Audiência Pública “Depressão a Doença do Século”, nesta sexta-feira (26), às 14h, no plenário Julio Maia, na Assembleia Legislativa.

Para debater o assunto durante a audiência foram convidados médicos, pacientes e especialistas, entre eles os psiquiatras Juberty Antônio de Souza e Flávio Vieira Junior e as psicólogas Maria Cristina Leal de Freitas e Solange Giurizzatto Monteiro de Carvalho. Também devem palestrar o deputado Pedro Kemp e o assessor parlamentar José Roberto dos Santos Gomes.

Para o deputado Paulo Corrêa, a discussão visa conscientizar a população sobre a gravidade da doença, além de apontar políticas públicas voltadas para a prevenção e tratamento. “A depressão é uma doença que atinge várias famílias e elas mão sabem o que fazer quando se deparam com o problema. Vamos discutir isso com profundidade para avaliar como podemos, no Mato Grosso do Sul, auxiliar essas pessoas que sofrem com a depressão”, disse Paulo Corrêa.

Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que no Brasil 7,6% da população sofre de depressão. Além disso, a OMS afirmou em fevereiro deste ano que o número de pessoas com depressão está aumentando e que a doença atinge todas as faixas etárias.