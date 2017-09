Paulo Rios é nomeado para coordenação da Funai na Capital

Sugerido pelo deputado federal Carlos Marun (PMDB), Paulo Rios é nomeado para coordenador regional Fundação Nacional do Índio (Funai) em Campo Grande. A nomeação foi assinada nesta quinta-feira (28), de acordo com Marun.

O deputado sugeriu o nome de seu ex-assessor em 2016. Em abril deste ano, com a demissão do presidente da Funai, reforçou a sugestão. “Esta sugestão minha foi feita no início do ano, mas tinha outros planos para ele”, conta.

Marun explica havia outros projetos. “Eu tinha convidado ele para assumir a coordenação política da região sudoeste, que é uma região muito importante”. Com a nomeação, o ex-assessor do deputado deve decidir se irá assumir ou não o cargo na Funai.

Coordenação

Em novembro de 2016, o coronel reformado do Exército, Renato Vidal Sant’Anna, também sugerido por Marun, foi nomeado coordenador regional da Funai. Após divisão dos indígenas no Estado, em dezembro do ano passado, Sant'anna pediu exoneração do cargo. Depois da saída do coronel José Resina Fernandes Junior assumiu cargo de coordenador regional substituto até a nomeação de um novo coordenador.