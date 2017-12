Pavão é extraditado para o Brasil

O narcotraficante Jarvis Gimenes Pavão, foi extraditado para o Brasil na manhã dessa quinta-feira (28) por determinação da Corte Suprema do Paraguai, onde cumpria pena desde 2010 por tráfico de drogas.

Em novembro de 2016 a imprensa paraguaia divulgou que o Juiz Federal Odilon de Oliveira teria absolvido o narcotraficante brasileiro Jarvis Gimenes Pavão e solicitado o cancelamento do pedido de extradição dele para o Brasil. O processo que já foi encerrado e corria em segredo de justiça, na Justiça Federal de Mato Grosso do Sul, não é possível ter obter informações do teor da sentença.

O narcotraficante foi conduzido pela Polícia Federal para um presídio no Paraná, que de acordo com a imprensa local, será a penitenciária de Florianópolis. Onde deverá cumprir pena de 17 anos por trafico internacional de drogas, sentença emitida pela comarca de Balneário Camboriú.

De acordo com o site Diarinho o departamento de Administração Prisional (Deap) ainda não confirmou em qual presídio Pavão será preso e se realmente ficará em Santa Catarina, como informou a defesa do traficante à imprensa.

Pavão estava preso desde 2010 em Assunção acusado de lavagem de dinheiro e tráfico, foi condenado a oito anos de prisão e cumpria pena no quartel de um grupo especializado da Polícia Nacional após o governo paraguaio descobrir que ele vivia no luxo na penitenciária de Tacumbú.