Foi executado nesta terça-feira em Ponta Porã, fronteira com o Paraguai Ronny Pavão, irmão de Jarves Gimenez Pavão, traficante brasileiro acusado de mandar matar o ex-sócio e concorrente Jorge Rafatti para assumir o controle do crime organizado na fronteira do Brasil com o Paraguai.

De acordo com informações, Ronny foi morto com 10 tiros ao sair do ginásio na cidade de Ponta Porã.