Pavimentação de trecho da Consul Assaf Trad começa na próxima semana

A partir da próxima semana, o primeiro trecho entre as ruas Alfredo Borba e Botafogo, próximas a quarta pista da avenida Cônsul Assaf Trad, que se estenderá até a rua Marques de Herval, serão pavimentadas em Campo Grande.

A obra integra a etapa A do projeto de drenagem e pavimentação do bairro Nova Lima. Depois de concluída, será feito o recapeamento da pista bairro-centro da Assaf Trad, desde a rotatória do macroanel até o corredor do Nova Lima.

Rudi Fiorese, secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos da prefeitura, acredita que a pavimentação deste trecho da pista lateral, vai desafogar o trânsito da Cônsul Assaf Trad, porque a rua receberá o tráfego local do bairro Nova Lima, pelo menos até a Marques de Herval.

Também está no planejamento uma pista de desaceleração para o regular o fluxo de veículos na rua Alfredo Borba, que será uma alternativa de acesso ao bairro, visto que é paralela a avenida Zulmira Borba.

As obras no bairro Nova Lima foram interrompidas em novembro do ano passado. Dos quase 20 quilômetros de pavimentação previstos nesta etapa (19,38 km), já foram executados 7,44 quilômetros e mais de 90% da drenagem programada (8.028,85 km dos 8,75 km projetados).

A interrupção ocorreu porque a Águas Guariroba parou a implantação da rede de esgoto, depois que o Tribunal de Contas suspendeu o contrato que prorrogava o contrato de concessão por mais 30 anos.

Como a Caixa não autoriza o andamento de obras financiadas com recursos do FGTS, em regiões que não há rede de esgoto, ocorreu assim, a paralisação dos serviços.