Na madrugada desta segunda-feisra (27) durante as festividades do EcoFolia em Bonito, município a 300 quilômetros de Campo Grande, um homem conhecido como PCC, que não teve a verdadeira identidade e idade revelada pela Polícia Militar, foi preso por posse de munição de calibre de uso permitido e posse de arma.

Segundo informação da imprensa local a Polícia Militar relatou que por volta das 4h30 uma das equipes PM que realizava Policiamento Base na rua 29 de Maio nas proximidades do Ginásio de Esportes, recebeu uma denúncia onde um homem conhecido pelo apelido de PCC estaria com uma arma de fogo.

Diante da denúncia, os policiais realizaram buscas no intuito de localizar o denunciado. Os policiais conseguiram encontrá-lo atrás do palco do EcoFolia, na avenida Eron do Couto.

Os policiais revistaram o denunciado e sua motocicleta, onde foram encontradas cinco munições intactas de calibre 22 de marca Super e uma faca de aproximadamente 22 cm.

Foi dada voz de prisão ao autor pelo crime de posse de munição de calibre de uso permitido e posse de arma.

O autor foi conduzido à DEPOL, junto com o material apreendido para que fossem tomadas as devidas providências.