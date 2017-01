Um peão de 28 anos ficou gravemente ferido após colidir sua motocicleta em uma grande quantidade de porcos-do-mato, numa estrada rural, no Distrito de Figueirão, localizado a 80 km de Coxim.

Segundo o site Coxim Agora, a vítima foi identificada como Mauricio Khacbarth Barbosa. O acidente aconteceu por volta das 23h, quando Barbosa seguia para uma fazenda da região, quando colidiu com uma grande quantidade de porcos-do-mato que atravessava a pista.

Maurício sofreu uma fratura frontal de crânio, teve cortes no rosto, vários dentes quebrados, e fraturas no punho direito e esquerdo. Mesmo com todos esses ferimentos, a vítima ainda conseguiu se levantar e pilotar até a sede da fazenda, que fica aproximadamente a 3 km do local do acidente.

A vítima foi encaminhada até o Hospital Dr Álvaro Fontoura Silva, em Coxim, onde uma equipe de Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que levaram para um Pronto Socorro do município.

Equipes do Grupamento de Trânsito esteve no local colhendo informações do acidente.