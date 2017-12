Peça teatral retrata os 100 anos de história da Santa Casa

Encenada pelos funcionários da Santa Casa, a peça de teatro documentário Santa Casa – 100 Anos de Solidariedade retrata a história do maior hospital do Centro-oeste brasileiro. O roteiro buscou representar os fatos desde a criação da Associação Beneficente de Campo Grande, no início do século passado, até os dias atuais, passando pela história da instituição sem esquecer da história das pessoas que, aos milhões, por ali passaram nestes 100 anos.

Com texto e direção de Andréa Freire e Conceição Leite, o espetáculo é uma realização da Associação Amigos da Santa Casa produzido pela Marruá Arte e Cultura. Em seu desenrolar são evidenciadas as personalidades fundamentais na construção da história do hospital, bem como momentos cotidianos do mesmo em que os casos pessoais emocionam. Dramas familiares que migram de seus lares às enfermarias com a doença, além de perdas irreparáveis para familiares com a morte e grandes alegrias de cura e nascimento fazem a emoção da plateia aflorar.

O nascimento da ABCG, a construção do primeiro pavilhão, o engajamento dos cidadãos, os grandes doadores, visitas ilustres, o novo e magnífico prédio, a catástrofe da intervenção pública na oferta de serviços e no endividamento, os nomes que merecem reverência, enfim, o retrato de uma realidade na qual a benevolência socorre os aflitos sem esperar nada em troca. A peça mostra a respeitável realidade centenária por trás da abstração institucional e convida as pessoas a refletir sobre a existência de um porto-seguro para os momentos de dificuldade.

Envolvidos com a peça desde abril passado, os funcionários da Santa Casa que participaram do elenco passaram por uma oficina de criação teatral como iniciação nas artes cênicas, da criação da dramaturgia, baseada em suas vivências cotidianas na instituição, além da montagem do espetáculo.



O espetáculo encerra as comemorações do aniversário de 100 anos da ABCG-Santa Casa, completados em 2017, e será reapresentado às 19h de hoje, terça-feira (12) e no mesmo horário amanhã, quarta-feira (13) no auditório Carroceiro Zé Bonito, localizado ao lado da recepção do hospital com entrada pela Rua Eduardo Santos Pereira, 88. A entrada é franca e aberta a todos sem restrição de idade.