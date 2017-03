Pecuária teme crise grave depois de operação da PF

Cerca de 80% da carne comprada pelo frigorífico JBS Friboi, um dos alvos da Operação “Carne Fraca” deflagrada ontem pela Polícia Federal, é produzido pela pecuária em Mato Grosso do sul, segundo informações da Acrissul (Associação dos Criadores de MS)

As informações da operação divulgadas pela PF deixaram todo o setor agropecuário preocupado. A repercussão pode atingir a economia do Estado. De acordo com entrevista do presidente da Acrissul, Jonatan Barbosa, a um jornal local “se o JBS fechar, não tem para quem vender", resumiu.

Os primeiros impactos já chegaram, segundo informações a empresa suspendeu o patrocínio à Expogrande, que começa no dia 30 deste mês.

O presidente da Acrissul ainda afirmou que a preocupação também envolve a produção de frango e suína. A agricultura também pode ser afetada,pois fornece produto para a produção de carne,lembra o dirigente. Além do setor produtivo a Operação da PF pode afetar o Governo do Estado.