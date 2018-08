Militares da Polícia Militar Ambiental (PMA) realizaram nesta segunda-feira (27) uma fiscalização em uma propriedade rural, no município de São Gabriel do Oeste, e verificaram que um fazendeiro, de 82 anos, desmatou as áreas de vegetação de cerrado, sendo uma de 11,71 e outra de 2,97 hectares de vegetação nativa de cerrado, que os policiais mediram em GPS.

De acordo com a PMA, os desmatamentos levantados por imagens de satélites, como parte da operação Cervo-do Pantanal, ocorreram entre 20/1/2015 e 20/2/2015 e foram realizados para o plantio de pastagem. A madeira proveniente das árvores derrubadas no desmatamento encontrava-se em leiras no local. As atividades foram interditadas.

O pecuarista, que mora em Campo Grande, foi autuado administrativamente e multado em R$ 15 mil. Ele responderá por crime ambiental. A pena é de três a seis meses de detenção. O infrator foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação de Área Degradada e Alterada (PRADA), junto ao órgão ambiental.