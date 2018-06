Pecuarista desmata sete hectares e é multado em mais de R$ 11 mil

Um desmatamento ilegal foi descoberto nesta quinta-feira (14), por policiais militares ambientais de Aquidauana, enquanto realizavam fiscalização no assentamento rural Andalúcia, em Nioaque.

O pecuarista de 48 anos desmatou com uso de máquinas, uma área de vegetação de cerrado que os policiais mediram, em GPS, sete hectares para o plantio de pastagem.

Parte da madeira vinha das árvores da espécie aroeira derrubadas e ainda foram encontrados troncos armazenados no lote do infrator. As atividades foram interditadas e 10,8 m³ de esteios para cerca foram apreendidos, além de uma motosserra ilegal que era utilizada na exploração da madeira.

O infrator mora no assentamento e foi autuado e multado no valor de R$ 11.324,00. Ele responderá por crime ambiental de desmatamento ilegal, com pena de três a seis meses de detenção por exploração ilegal de madeira, com pena de seis meses a um ano de detenção e por uso de motosserra ilegal, com pena de três meses a um ano de detenção.

Os policiais orientaram e notificaram o infrator a apresentar um Plano de Recuperação de Área Degradada e Alterada (PRADA), junto ao órgão ambiental.