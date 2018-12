Durante fiscalização nas propriedades rurais do município, Policiais Militares Ambientais de Bela Vista autuaram neste sábado (8), um fazendeiro por desmatamento ilegal de árvores de grande porte em uma área de 30 hectares.

O proprietário rural de 54 anos derrubou em sua propriedade, localizada a 50 km da cidade, diversas árvores de grande porte pela raiz e vegetação arbustiva em área regenerada em um local onde existia uma pastagem e necessitaria de licença ambiental, que não existia. A madeira encontrava-se no local.

A licença de limpeza só permite a derrubada de arbustos, com diâmetro de 1,30 metros de altura da vegetação, com uso de roçadeiras ou foices. As licenças são retiradas online no site do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL), para facilitação aos proprietários rurais, em razão de serem atividades de baixo impacto, porém, alguns proprietários aproveitam para realizar desmatamentos e tentam justificar com essas autorizações.

As atividades foram paralisadas. O proprietário da fazenda, residente em Jardim, foi autuado administrativamente e multado em R$ 9.000,00 pelo desmatamento ilegal na fazenda. O pecuarista também responderá por crime ambiental e, se condenado, poderá pegar pena de três a seis meses de detenção.

O infrator foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação de Área Degradada e Alterada (PRADA), junto ao órgão ambiental.