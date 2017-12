Pecuarista é multado por desmatamento ilegal de vegetação nativa de cerrado

Um arrendatário de uma propriedade rural em Bela Vista, cidade a km de Campo Grande, foi multado em R$ 4.800,00 por desmatamento ilegal de mais de 15 hectares de vegetação nativa de cerrado.

Durante fiscalização da Polícia Militar Ambiental (PMA) na última segunda-feira (18), o desmatamento foi flagrado. O pecuarista não tinha licença ambiental.

Os policiais mediram a área desmatada com GPS na propriedade e aferiram 16 hectares derrubados. Sedundo a PMA, o desmatamento ocorrera há algum tempo e no local já existia pastagem.

A polícia não encontrou as máquinas no local. Parte da madeira resultante do desmatamento ainda estava ao meio da pastagem.

As atividades foram interditadas. O pecuarista responderá por crime ambiental. O infrator foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação de Área Degradada e alterada (PRADA), junto ao órgão ambiental.