O pecuarista subiu no trio elétrico para discursar durante o ato

Com uma espada nas mãos, o pecuarista Renato Meren, discursou na tarde deste domingo (21), no ato pró-Bolsonaro, em Campo Grande.

Ao JD1 Notícias, o pecuarista disse que usou a espada para simbolizar a democracia. “Nós que somos do exército, ao formar, recebemos a espada e juramos defender a democracia”, disse Meren ao recordar que aprendeu a defender a democracia brasileira no exército, comparando-se ao presidenciável Jair Bolsonaro.

Milhares de manifestantes já se aglomeram no canteiro central desde as 15h. O início da passeata atrasou e está previsto para começar até às 17h. O trajeto mudou, segundo os organizadores, os manifestantes seguirão em caminhada até o shopping Campo Grande e retornarão até a Cidade do Natal.

O primeiro plano era que a caminhada seguisse até o prédio do Ministério Público Federal, na esquina da avenida Afonso Pena com a rua Alagoas.