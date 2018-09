A partir de sexta-feira (14) a CCR MS Via, concessionária responsável pela BR-163, foi autorizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) a cobrar 0,73% a mais nas tarifas de pedágio em quatro praças de pedágio.

De acordo com informações do Dourados Agora, o reajuste representa aumento de R$ 0,10 para carros de passeio, chegando a R$ 0,60 para caminhões com seis eixos. A rodovia foi concedida para iniciativa privada, com o objetivo de exploração da infraestrutura em 11 de abril de 2014, por 30 anos.

De acordo com a ANTT, por força de lei, a autarquia "realiza, anualmente, o reajuste e a revisão ordinária das tarifas de pedágio das rodovias federais concedidas. Essas alterações tarifárias são aplicadas no aniversário do início da cobrança de pedágio".

Na conta final da autarquia, a tarifa de quilometragem aumentou de R$ 0,05213 para R$ 0,05259. Desta maneira, a tarifa de pedágio para veículos da categoria 1 passa de R$ 5,00 para R$ 5,10, em Mundo Novo; de R$ 6,90 para R$ 7,00, em Itaquiraí/Naviraí; de R$ 7,00 para R$ 7,10, em Rio Brilhante; e de R$ 6,00 para R$ 6,10 em Bandeirantes/Rochedo/Jaraguari.