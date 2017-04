Pediatras receberão gratificação para atender a população

Devido a falta de médicos pediátras de manhã e a tarde nas Unidades de Saúde de Campo Grande, a prefeitura publicou no Diário oficial desta terça-feira (04), decreto que concede gratificação aos profissionais médicos pediatras que trabalharem durante o período diurno. Esta foi a solução encontrada melhorar melhorar o atendimento à população. O decreto passa a valer a partir de hoje.

Conforme a publicação no Diogrande, os profissionais médicos terão direito a uma gratificação de R$ 300,00 a cada seis horas de efetivo exercício da jornada de trabalho no período vespertino, inclusive aos finais de semana; R$ 160,00 a cada seis horas de trabalho no período matutino, incluindo os fins de semana; R$ 160,00 a cada plantão eventual realizado nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) no período vespertino e R$ 80,00 a cada plantão eventual realizado nas UPAS durante a manhã.

“Estamos iniciando um processo de reconstrução da saúde pública de Campo Grande. Buscamos o diálogo e junto com os médicos pediatras encontramos esta solução. Acreditamos que a partir de agora teremos mais facilidade para atrair estes profissionais e garantir que a maioria das unidades tenham um atendimento adequado, principalmente durante a manhã e tarde, onde existe uma ausência crônica do pediatra”, comentou o secretário de Saúde Marcelo Vilela.

Na semana passada, a prefeitura convocou 176 profissionais da saúde, entre médicos, técnicos de enfermagem, farmacêuticos e assistentes de serviço de saúde aprovados em concurso público de provas e títulos de 2013.

Ao todo são 26 médicos plantonistas, 1 endocrinologista, 1 infectologista, 1 neurologista, 14 pediatras, 5 psiquiatras, 1 reumatologista, 2 médicos para o Programa Saúde da Família (PSF) 20h, 12 médicos PFS 40h, 59 assistentes de serviço de saúde, 35 técnicos de enfermagem e 19 farmacêuticos.