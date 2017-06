A ação do Sindicato dos Policiais Civis de Mato Grosso do Sul (Sinpol-MS) pedindo a suspensão do concurso para 210 vagas para delegado, escrivão e investigador gerou críticas e preocupa candidatos. Nos primeiros quatro dias, mais de 15 mil pessoas haviam feito a inscrição para o concurso.

Para a Associação dos Delegado de Polícia (Adepol) a ação judicial proposta não tem fundamento jurídico. “O objetivo é qualquer outro e não a defesa da sociedade”, diz a presidente da Associação, delegada Regina Márcia Mota.

A delegada destaca que o concurso é esperado por muitas pessoas e ressaltou a importância para garantir a lotação de 23 delegados em municípios que não contam com delegado. Regina afirma ainda, que “a realização do concurso não gera impacto financeiro algum neste exercício, pois é sabido que da abertura do edital a efetiva contratação e lotação decorre ao menos um ano”.

O Sindicato afirmou em nota, que “a realização de concurso público na Polícia Civil é um pleito do sindicato, porém queremos que estes novos colegas ingressem na instituição com uma perspectiva de carreira, com uma boa remuneração e, principalmente, motivados a dedicarem-se à profissão”.

O pedido do Sinpol-MS preocupa candidatos do concurso. Para Alberto Vicente, do Concursos no Brasil, um portal de notícias sobre concursos do Brasil, o Portal tem sido muito procurado para acesso às informações sobre as provas da polícia no Estado e destaca os valores de salários. “O brasileiro está vivendo um momento de crise econômica preocupante, ainda sem sinal de bonança, e nada mais natural do que buscar oportunidades de trabalho que lhe ofereçam mais segurança”, diz Alberto Vicente.

Neste concurso estão sendo oferecidas 100 vagas para escrivão, 80 para investigador e 30 para delegado. O salário para os dois primeiros cargos é de R$ 3.888,26 e para delegado, R$ 14.978,26. O prazo para se inscrever vai até o dia 10 de julho e a taxa é de R$ 197,00.