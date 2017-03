Familiares de menino violentado em lava-jato realizam novo protesto nesta sexta-feira

Familiares de Wesner Moreira da Silva de 17 anos, morto após ter uma mangueira de jato introduzido no anus, estão organizando uma nova manifestação para a tarde desta sexta-feira (3), em frente ao Fórum Civil e Criminal de Campo Grande. O protesto deve iniciar às 14 horas com concentração em frente a Praça Belmar Fidalgo.

Até o momento 70 pessoas confirmaram a presença na passeata. Segundo os organizadores, o manifesto começará em frente a praça esportiva e caminhará pelas ruas de Campo Grande até o Fórum Civil. “Não podemos deixar este caso no esquecimento. Já faz mais de 15 dias e nada evoluiu. Queremos que a justiça seja feita”, comentou um dos familiares ao Portal JD1 Notícias.

Inconformado com a lentidão do caso, o manifesto também será um grito sobre mudança da Constituição brasileira. “Os juízes estão jogando o caso de um lado para o outro e até agora ninguém foi preso. Eles já sabem quem foi, tem provas concretas e ainda querem mais argumentos? Pra que? Cadê o OAB, o Direito da Criança e os Direitos Humanos? Ninguém nos procurou até o momento!”, afirmou um dos tios do jovem à reportagem.

Segundo parentes do adolescente, faixas de recados, camisetas e fotos do jovem serão usados no protesto de amanhã.

Segunda manifestação

Esta será a segunda manifestação realizada por familiares e amigos de Wesner. A primeira realizada no dia 18 de fevereiro na Praça Ary Coelho reuniu dezenas de pessoas que clamavam por justiça. na ocasião a dona de casa Marasilva Moreira da Silva, mãe de Wesner, destacou que antes de morrer o filho havia perdoado os agressores, mas pediu que a justiça fosse feita e eles pagassem pelo que fizeram.

A reportagem do JD1 Notícias tentou contato com a advogada de defesa da família, mas até a publicação desta matéria não obteve nenhuma informação a respeito do caso.