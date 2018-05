Pedreiro cai em buraco de dois metros

Ele estava inconsciente no momento do atendimento

Um homem de 55 anos, foi socorrido no final da tarde desta segunda-feira (21), após cair em um buraco, no bairro Nova Corumbá no município de Corumbá.

Por volta das 16h40, uma viatura do Corpo de Bombeiros se deslocou até a construção na rua Ciriaco de Toledo, identificando a vítima inconsciente dentro de um buraco de aproximadamento dois metros e prestaram os primeiros socorros ao homem.

Segundo os socorristas, a vítima estava fazendo a fundação da obra quando uma pedra acabou deslizando e caindo em sua cabeça. Ele usava capacete, o que amorteceu o impacto.

O trabalhador foi imobilizado e encaminhado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no caminho a vítima voltou a consciência e alegava sentir tonturas e fortes dores na cabeça e na região do pescoço.