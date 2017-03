Corpo foi localizado há 12 quilômetros do local do acidente

O pedreiro Celso de Lima de 60 anos foi encontrado morto no final da tarde desta quinta-feira (2), no rio Coxim, localizado no Distrito de Areado, em São Gabriel do Oeste. Conhecido como “nego”, ele estava desaparecido desde última segunda-feira (27), após ter caído na represa.

Após o acidente equipes do Corpo de Bombeiros realizaram buscas em torno do lago. O corpo foi localizado a cerca de 12 quilômetros do local do desaparecimento.