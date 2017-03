Um servente de pedreiro de 23 anos foi preso em flagrante na madrugada desta terça-feira (7) com maconha, cédulas falsificadas, armas de fogo e munições dentro de uma mochila, em um ônibus interestadual, na BR-463, em Ponta Porã. Interrogado pelos policiais, o suspeito confirmou ter adquirido o produto no Paraguai e pretendia levar até Cuiabá (MT), onde ganharia R$ 5 mil pelo serviço.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), após abordar um ônibus, os policiais realizaram uma vistoria no bagageiro interno, quando acharam uma mochila com o nome do passageiro. Ao abrir, depararam com um revolver calibre 22, de fabricação argentina, com numeração raspada e dias caixas com 50 unidades de munição do mesmo calibre.

Foi também encontrados 36 quilos de maconha e cédulas de R$ 10 e 20 reais com indícios de falsificação.

Questionado, além de dizer o destino final, confessou que adquiriu as notas falsas no país vizinho por R$ 50 e repassaria para frente.

Ocorrência foi encaminhada a Polícia Federal de Ponta Porã.