Pedro Chaves assina requerimento para criar CPI da Previdência

O compromisso foi assumido na última sexta-feira com um grupo de sindicalistas e lideranças de movimentos sociais

O senador Pedro Chaves assinou nesta segunda-feira (20), em Brasília, o requerimento encabeçado pelo senador Paulo Paim (PT\RS) para que seja criada uma Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar as contas da Previdência. O compromisso foi assumido sexta-feira (17) com um grupo de sindicalistas e lideranças de movimentos sociais que compareceu ao escritório de Chaves em Campo Grande, para discutir a Reforma da Previdência.

“Como havia prometido, a primeira coisa que fiz ao chegar hoje em meu gabinete foi solicitar o requerimento à assessoria do senador Paim, para que pudesse assiná-lo. Temos que criar a CPI e colocá-la a funcionar para que tenhamos elementos que nos permitam analisar em profundidade todos os pontos ao PEC (Proposta de Emenda Constitucional) que deve chegar ao Senado ainda neste primeiro semestre”, explicou Pedro Chaves.

De acordo com o senador, a PEC da Reforma da Previdência vai receber várias emendas, para preservar direitos adquiridos. “Do jeito que está, a PEC não passa no Senado”, garantiu Pedro Chaves.

"Sem dúvida alguma, os próximos meses serão de debate intenso no Congresso Nacional, com a participação não só dos parlamentares, mas de dirigentes sindicais e outras lideranças, até que cheguemos a uma proposta de consenso, que contemple os interesses dos trabalhadores e não comprometa as contas da Previdência”, defendeu.