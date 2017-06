Pedro Chaves agora faz parte da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras

O senador Professor Pedro Chaves é o mais novo membro da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras. Ele foi eleito nesta terça-feira (20) durante Assembleia Geral da instituição, coordenada pelo presidente, acadêmico Reginaldo Alves de Araújo. Na mesma assembleia, realizada na sede da ASL, em Campo Grande, também foi eleito o advogado Oswaldo Barbosa de Almeida.

Além de senador da república, Pedro Chaves é educador, economista, articulista e escritor, autor do livro "Vencendo Desafios" e de centenas de pronunciamentos e palestras (materiais compendiados em volumes editados). É membro do Instituto Histórico e Geográfico de MS, conselheiro do Instituto Sul-Mato-Grossense de Ensino Superior e possui curso de formação educacional na Universidade de Michigan-USA. Também é Doutor Honoris Causa pelo Centro Universitário de Brasília. Ele assumirá a Cadeira nº 19 da Academia, anteriormente ocupada pela escritora e professora Maria da Glória Sá Rosa.

“É uma honra e uma responsabilidade muito grande entrar para a Academia Sul-Mato-Grossense de Letras e ocupar a mesma cadeira da minha querida amiga Glorinha Sá Rosa, uma referência da cultura em nosso estado. Serei eternamente grato aos colegas acadêmicos e tudo farei para fortalecer, cada vez mais, a nossa instituição, incentivando a leitura e trabalhando com muito afinco pela educação, que é a marca da minha vida”, assegurou Chaves.

Oswaldo Barbosa de Almeida ocupará a Cadeira nº 3, que pertenceu a Heliophar de Almeida Serra . Regularmente inscritos, Barbosa e Chaves foram escolhidos através da votação geral dos acadêmicos.

Com 40 cadeiras vitalícias, a Academia Sul-Mato-Grossense de Letras foi fundada em 1971, integra a história do Estado e mantém ao longo da sua existência uma atuação marcante voltada para a defesa do vernáculo e o cultivo da arte literária, zelando e incentivando todas as derivações da cultura nacional e estadual. Os dois novos imortais serão diplomados e empossados em data ainda a ser definida.