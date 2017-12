Pedro Chaves toma posse na Academia Sul-Mato-Grossense de Letras

Na noite desta segunda-feira (11) será realizada a Sessão Solene de Posse do novo acadêmico Pedro Chaves dos Santos Filho na Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL). Assumirá a Cadeira nº 19, anteriormente ocupada pela saudosa escritora Maria da Glória Sá Rosa, e que tem como patrono João Guimarães Rosa. Na ocasião, e conforme rito próprio da solenidade, a acadêmica Marisa Serrano fará a saudação ao novo imortal da ASL.

Pedro Chaves é educador, senador, palestrante, professor e escritor. É Conselheiro do Instituto Histórico e Geográfico de MS, Conselheiro do SOS Pantanal, Membro do Conselho Regional de Economia de MS. É formado em Economia pela Universidade de Campinas, possui curso de formação educacional universitária na Universidade de Michigan-USA. É doutor Honoris Causa, pelo Centro Universitário de Brasília. É autor do livro “Vencendo Desafios” (obra autobiográfica com 276 págs).

Pedro Chaves foi eleito em assembleia-geral da ASL no mês de junho deste ano, e destacou a responsabilidade de fazer parte da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras. “É uma honra e uma responsabilidade muito grande entrar para a Academia Sul-Mato-Grossense de Letras e ocupar a mesma cadeira da minha querida amiga Glorinha Sá Rosa, uma referência da cultura em nosso estado. Serei eternamente grato aos colegas acadêmicos e tudo farei para fortalecer, cada vez mais, a nossa instituição, incentivando a leitura e trabalhando com muito afinco pela educação, que é a marca da minha vida”, disse.

A Academia Sul-Mato-Grossense de Letras é a mais alta e representativa entidade literária estadual e comemorou recentemente 46 anos.