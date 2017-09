Pela primeira vez, Parque das Nações e Parque do Prosa sediam Jogos Radicais

O Parque das Nações Indígenas e o Parque Estadual das Nascentes do Prosa – áreas contíguas localizadas no coração de Campo Grande – sediam de 17 a 19 de novembro os Jogos Radicais Urbanos. É a primeira vez que as duas unidades serão palco de atividades esportivas, fruto de parceria entre o governo do Estado e a Prefeitura da Capital.

A expectativa é grande tanto por parte dos organizadores quanto dos participantes, tendo em vista que se trata de um dos mais belos espaços naturais urbanos do país e, no caso do Parque do Prosa, ainda inédito quanto a esse tipo de atividade.

O evento deve atrair pelo menos 800 atletas de três modalidades – Corrida de Trilha, Mountain Bike e Stand Up Paddle – e um numeroso público para assistir às competições, portanto está sendo preparada uma ampla estrutura de suporte e todos os cuidados necessários para não causar nenhum impacto ao meio ambiente.

Durante o lançamento do projeto, na terça-feira (26), no hotel De Ville, em Campo Grande, o secretário adjunto da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Ricardo Senna, foi enfático nesse sentido.

“Quando o Rodrigo Terra [diretor da Fundação Municipal de Esportes] nos trouxe o projeto, chamamos os técnicos do Imasul e avaliamos se seria possível, se haveria algum impacto. Porque nada pode atrapalhar o ritmo dos animais, causar danos à flora ou ao lago. É importante dizer que tivemos esse cuidado. Os parques são muito valiosos para Campo Grande, melhoram a qualidade do ar, produzem o bem estar da família campo-grandense”, disse Senna.

A decisão acompanha o novo direcionamento da Semagro para uso das unidades de conservação do Estado, que procura levar as pessoas para interagir e desfrutar dos recursos naturais. “Entendemos que o cidadão só vai ser sensível ao apelo ambiental se conhecer e se sentir integrado à natureza”, ponderou o secretário.

Cuidados ambientais

As competições de Stand Up Paddle serão no lago do Parque das Nações, já a Corrida de Trilha e a Prova de Montain Bike acontecerão nos dois parques. Os atletas vão circundar o Parque das Nações Indígenas e após adentram nas matas do Parque do Prosa. No caso da Montain Bike a pista acompanha a orla do Parque do Prosa, já a Corrida de Trilha corta a reserva ao meio por um caminho existente. Nenhum galho será retirado, nada será feito especificamente no parque para sediar as competições, assegura a diretora de Desenvolvimento do Imasul, Thaís Caramori, que responde interinamente pela presidência do órgão ambiental.

A competição de Stand Up Paddle integra o Campeonato nacional da modalidade e a etapa de Campo Grande será a final, portanto, os campeões serão conhecidos aqui. O presidente da Federação, Ivan Tadeu dos Santos, disse que várias cidades se ofereceram para sediar a etapa, mas Campo Grande foi escolhida pela estrutura disponibilizada e, sobretudo, pela grandiosidade do evento e as belezas naturais do espaço da competição. “Decidimos abraçar com quem tem competência para fazer um evento desse porte”, frisou.

A organização das equipes é feita pelas entidades esportivas que representam as modalidades no Estado e no País. As inscrições dos atletas coemçam no dia 1º de outubro e serão feitas exclusivamente pelo site do evento: www.jogosradicaisurbanos.com.br. A estrutura que será montada compreende equipes médicas, bombeiros, seguranças e todo suporte para garantir conforto e tranquilidade aos participantes.

Programação

17/11 – Sexta-Feira

14h às 20h – Entrega de Kit

Local: Neo Esporte – Rua Manoel Inácio de Souza, 1369

19h – Congresso Técnico SUP (Stand Up Paddle)

Local: Hotel Deville – Avenida Mato Grosso, n. 4250 – Carandá Bosque

18/11 – Sábado

10h às 20h – Entrega de Kit

Local: Neo Esporte – Rua Manoel Inácio de Souza, 1369

10h – Congresso Técnico Corrida de Trilha

Local: Hotel Deville – Avenida Mato Grosso, n. 4250 – Carandá Bosque

10h – Congresso Técnico Mountain Bike

Local: Hotel Deville – Avenida Mato Grosso, n. 4250 – Carandá Bosque

9h – Competição SUP (Stand Up Paddle)

Local: Parque das Nações Indígenas

17h30 – Competição Corrida de Trilha

Local: Largada -Parque das Nações Indígenas

19/11 – Domingo

7h – Competição de Mountain Bike

Local: Parque das Nações Indígenas