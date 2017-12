Pela segunda vez, Governo de MS recebe nota 10 em transparência

Pelo segundo ano consecutivo, o Governo de Mato Grosso do Sul recebeu nota 10 pelo Portal da Transparência. De acordo com o levantamento, de 2015 – início da gestão do governador Reinaldo Azambuja –até este ano, o índice estadual de transparência apresentou uma evolução de 714%.

A Rede de Controle da Gestão Pública de MS é formada por 16 instituições, entre elas: Advocacia Geral da União; Controladoria Geral da União; Ministério Público Estadual; Polícia Federal e Tribunal de Contas da União. A metodologia utilizada pela Rede na avaliação é aprovada pela Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e de Recuperação de Ativos (Encla).

Para o governador Reinaldo Azambuja, publicidade dos gastos governamentais é fundamental para aproximar as pessoas da gestão pública e, principalmente, gerir com eficiência os recursos arrecadados para o Tesouro Estadual.

“A transparência é um compromisso da nossa campanha e, mais do que isso, uma ferramenta de incentivo à população para que participe ativamente da gestão. Hoje o controle dos gastos públicos passa por busca de mais eficiência, com uso de tecnologia de informação para diminuir gastos com a máquina pública. Saímos do último lugar em outubro de 2015 com nota 1,4 para receber a segunda nota 10”, comemorou.