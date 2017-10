Pelo 4º mês consecutivo, Índice de Desempenho Industrial de MS apresenta crescimento

A exemplo dos últimos três meses, o IGDI (Índice Geral de Desempenho Industrial), que foi criado pelo Radar Industrial da Fiems e é calculado com base nas pesquisas de Confiança e Sondagem Industrial, voltou a apresentar crescimento em agosto, alcançando 58 pontos, uma elevação de 8,2% sobre o mês imediatamente anterior, quando o resultado ficou em 53,6 pontos.

Segundo o coordenador da Unidade de Economia, Estudos e Pesquisas da Fiems, Ezequiel Resende, o IGDI segue em trajetória ascendente, acumulando quatro resultados consecutivos de alta após a queda ocorrida em abril. “Desde então, o indicador permaneceu sempre acima dos 50 pontos, sinalizando que o desempenho, na média geral, foi positivo segundo a percepção dos empresários respondentes”, pontuou.

No mês, a produção industrial foi a variável que apresentou o melhor desempenho, com elevação de 11,2 pontos percentuais no total de indústrias com produção estável ou crescente, o resultado saiu de 77,3% em julho para 88,5% em agosto. Enquanto o emprego exibiu o pior resultado, com o percentual de empresas que aumentaram o número de empregados na comparação com o mês anterior recuando de 16,0% em julho para 15,4% em agosto.

Acumulado

Ezequiel Resende destaca que, no acumulado do ano, a produção industrial segue como a variável de melhor desempenho, com crescimento de 41,3 pontos percentuais no total de indústrias com produção estável ou crescente, o resultado saiu de 47,2% no fim do ano passado para 88,5% em agosto. “Já o investimento, mesmo com evolução positiva, vem como a variável de pior desempenho no período, apresentando aumento de 7,9 pontos, com o resultado do índice de intenção de investimentos saindo de 46,3 para 54,2 pontos”, analisou.

Nos últimos 12 meses, mais uma vez é a produção industrial que aparece como a variável de melhor desempenho, com crescimento de 15,1 pontos. O total de indústrias com produção estável ou crescente saiu de 73,4% em agosto de 2016 para 88,5% em agosto de 2017, enquanto a confiança, embora também tenha evoluído, foi a variável de pior desempenho, com aumento de 7,6 pontos. “O resultado do índice de confiança do empresário industrial saiu de 51,2 pontos em agosto de 2016 para 58,8 pontos em agosto de 2017”, detalhou.

O Índice

O IGDI reflete a percepção do empresário em relação ao desempenho apresentado pela atividade industrial. “Na elaboração, foram selecionadas cinco variáveis - emprego, investimento, produção industrial, utilização da capacidade instalada e confiança – e todas com peso de 20% na composição do Índice”, detalhou Ezequiel Resende.

No caso do emprego na indústria, o IGDI utiliza o percentual de estabelecimentos que aumentaram o número de empregados, enquanto na parte de investimento o Índice leva em consideração a intenção de investimentos para os próximos seis meses. Já da produção é usado o percentual de indústrias com a produção estável ou crescente, da utilização da capacidade instalada se pega o percentual médio e da confiança a base é o ICEI (Índice de Confiança do Empresário Industrial.

O IGDI Fiems contou com a avaliação, validação e auxílio técnico do professor-doutor Leandro Sauer, da Escola de Administração e Negócios e do Programa de Pós-Graduação em Administração (Mestrado e Doutorado) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (ESAN/UFMS). “O professor é matemático com atuação na utilização de métodos quantitativos em economia e tem comprovada experiência na elaboração e uso de indicadores sintéticos”, reforçou Ezequiel Resende.