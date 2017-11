Pensionistas são convocados para recadastramento anual

O Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG) convoca os pensionistas para o recadastramento anual, que acontecerá de 4 a 8 de dezembro. A convocação atende a legislação vigente e a necessidade de manter as informações gerais atualizadas.

Para o cadastramento é necessário apresentar: Cadastro de Pessoa Física (CPF), Cédula de Identidade, comprovante de residência, procuração atualizada (se for o caso), certidão de nascimento ou casamento atualizadas, para o pensionista com idade igual ou superior a 21 anos.

O recadastramento anual de pensionistas é obrigatório, conforme prescreve o art. 109, da Lei Complementar n. 191, de 22 de dezembro de 2011.

Caso prefira o atendimento em data e horário específicos, os pensionistas podem agendar pelos telefones (67) 3314-4419 ou (67) 3314-4434. Todavia, precisarão se apresentar na sede do IMPCG, na Travessa Pires de Matos, 50 – Bairro Amambaí, Campo Grande/MS, CEP-79005- 060, no horário de 07h30 as 11h ou de 13h as 16h30.