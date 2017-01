Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontram na tarde deste domingo (29), uma pequena quantidade de crack e haxixe, no lixo de um ônibus de viajem, na BR-463, em Ponta Porã. Os entorpecentes foram levados a Polícia Civil para registro do caso.

Apreensão ocorreu no km 68, quando os agentes da Polícia Rodoviária Federal abordaram um ônibus durante bloqueio na rodovia. Em vistoria no coletivo, uma lata de salgadinho foi encontrada na lixeira do coletivo, contento 6 tabletes em seu interior.

No ônibus havia Três passageiros, uma senhora idosa acompanhada da filha e um jovem de 27 anos. Interrogado, o rapaz apresentou respostas contraditórias do destino da viagem, relatando que foi até Ponta Porã visitar um amigo, e que era morador do município de Bugre (MT). Apesar de ter mostrado respostas suspeitas, não foi possível identificar se era realmente proprietário da droga.

Na delegacia, os entorpecentes foram levados e pesados, onde totalizaram 25g de crack, e 455g de haxixe.