Perfil de mulher baleada pelo ex-marido recebe mensagens de apoio

Desde a tarde de quinta-feira (23), amigos e familiares de Pâmella Jennifer Garicoi, de 32 anos, ferida a tiro pelo ex-marido na tarde de ontem, em uma loja de gesso no bairro Monte Castelo, usam sua página pessoal no Facebook para deixar mensagens de apoio e pedir orações. Pâmella está internada na Santa Casa de Campo Grande em estado gravíssimo.

Pâmella e o ex-companheiro Johnny Souza, foram casados por 11 anos e tiveram uma filha, hoje com 5 anos. Eles estavam separados há cerca de dois meses, mas segundo informações ele era agressivo e não aceitava o fim do relacionamento. No início da tarde de ontem Pâmella procurou a Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher (Deam) para solicitar medida protetiva, mas poucas horas depois foi surpreendida pelo ex onde trabalhava.

Johnny efetuou um disparo que atingiu a primeira vértebra da coluna cervical da mulher. Logo em seguida ele disparou contra o próprio queixo. Os dois foram encaminhados para a Santa Casa de Campo Grande e estão em estado gravíssimo segundo a assessoria de comunicação do hospital.