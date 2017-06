Perícia de corpo encontrado no Rio Aquidauana será feita na Capital

A perícia do corpo que foi encontrado boiando no Rio Aquidauana na última sexta-feira (9), será feita em Campo Grande. O corpo já foi encaminhado para a Capital para apurar as causas do afogamento.

De acordo com as informações da Polícia Civil de Anastácio, a falta de um médico legista no município impediu a realização do procedimento. O corpo corre o risco de ser enterrado como indigente, já que não havia nem nenhum documento de identificação quando ele foi encontrado e não foi feito nenhum registro de desaparecimento.

O laudo da perícia que vai determinar a causa da morte vai demorar até 10 dias para ficar pronto. Nesta sexta-feira (9), duas famílias procuraram a delegacia de Anastácio onde o caso será investigado para tentar a identificação, mas o corpo não foi reconhecido.