Período de vacinação contra aftosa é prorrogado por 15 dias no MS

A campanha de vacinação contra a febre aftosa em Mato Grosso do Sul, que teve início oficialmente dia 1º de maio e tinha o termino programado para dia 31 de maio nas regiões de Planalto e Fronteira e 15 de junho no Pantanal, foi prorrogado por mais 15 dias.



A decisão foi anunciada na tarde desta terça-feira (29), pelo governador Reinaldo Azambuja, após decisão conjunta do governo do estado com o setor produtivo. A Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul), marcou presença através de seu presidente, Jonatan Pereira Barbosa.

O prazo final para o produtor comunicar a vacinação no sistema da Iagro também será prorrogado, ficando estendido até o dia 30 de junho no Planalto e na região de fronteira e até dia 17 de julho para os proprietários rurais estabelecidos no Pantanal.



O decreto foi assinado pelo diretor Presidente da Agência Estadual de Vigilância Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), Luciano Chiochetta, na presença dos secretários de estado Jaime Verruck (Semagro), e Eduardo Riedel (Segov), e o superintendente de Agricultura, Pecuária e Abastecimento em Mato Grosso do Sul, Celso Martins.

Meta

O rebanho do estado soma 21 milhões de cabeças de bovinos e bubalinos e a meta do governo é vacinar 99% dos animais, embora a exigência dos órgãos sanitários seja atingir no mínimo 80%.



Buscando garantir a vacinação em todo estado e manter o índice de cobertura vacinal, foi ampliado o prazo para assegurar o restabelecimento do abastecimento das empresas revendedoras da vacina, que estão com seus estoques reduzidos, por conta do movimento grevista que atingiu o transporte em todo país.



O secretário Jaime Verruck acredita que, os 15 dias de prorrogação serão suficientes para a readequação dos estoques das revendas de vacinas em todo o estado, considerando o bom andamento das conversações que buscam cessar o movimento grevista.



Quanto a uma solicitação anterior dos produtores da região do Pantanal, que tem nas cheias uma outra preocupação para o cumprimento do prazo de vacinação, Verruck esclareceu que o estado continua analisando, através do trabalho de monitoramento da Iagro em parceria com o Ministério da Agricultura, os níveis de enchente e dentro do período de prorrogação anunciado hoje será feito a avaliação técnica e oferecida medida especifica para os municípios que compõe a região do Pantanal.



Garantir que mais de 99% do rebanho do estado seja vacinado é importante para assegurar o status de zona livre de febre aftosa com vacinação, que o país conquistou recentemente e que deve ampliar o leque de oportunidades de negócios com a carne bovina do Brasil, que hoje chega a 150 países.



Jaime Verruck lembra que Mato Grosso do Sul tem um rebanho altamente produtivo (reduziu em dois milhões de hectares a área de pastagem, mas mantém o volume de abate), é líder no abate de bezerros com até 24 meses de idade e tem carne de qualidade comprovada.