A Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja/MS) divulgou nota informando aos produtores que entre os dias 15 de junho e 15 de setembro, não poderá haver, em nenhuma fazenda do estado, plantações de soja.

Este período é denominado Vazio Sanitário e está previsto na resolução da Semagro, de 2017. O Vazio Sanitário busca garantir o controle e a prevenção da ferrugem asiática da soja, uma doença causada pelo fungo Phakopsora pachyrhizi, que causa redução na produtividade por conta dos seus efeitos e danos à planta.

De acordo com o Consórcio Antiferrugem, da Embrapa, na safra 2017/18 foram contabilizados, no estado, 114 focos da doença, com aumento de 78% em relação à temporada anterior, de 64 ocorrências.

“É um dado alarmante e que mostra que o produtor rural precisa ficar atento e tomar as medidas necessárias, respeitando o período estabelecido por lei. Vale destacar que, caso a Iagro localize ou identifique plantas de soja nesse intervalo, o produtor estará passível de multa”, ressalta o presidente da Aprosoja/MS, Juliano Schmaedecke.