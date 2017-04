Peritos e delegados serão ouvidos em segunda audiência do caso PRF

Na segunda audiência do processo do policial rodoviário federal que matou o empresário Adriano Correia do Nascimento, que acontece na tarde desta terça-feira (11), a Justiça vai ouvir três peritos criminais e dois delegados que vão apresentar novas provas do veículo do comerciante.

Durante a primeira audiência, na última quarta-feira (5), seis testemunhas de acusação foram ouvidas. Segundo a defesa do policial algumas informações passada durante o depoimento da acusação serão contestadas com provas na próxima audiência.

O advogado de defesa, Renê Siufi, comentou ter provas que ainda não foram divulgadas pela Polícia.”Como estão em segredo de justiça não posso falar mais detalhes, mas tenho provas de que o empresário estava alcoolizado, entre outros detalhes que ainda não foram colocadas na mesa”, comentou.

Relembre o caso

O policial rodoviário federal Ricardo Hyun Su Moon é acusado de matar a tiros o empresário Adriano Correia no dia 31 de dezembro, após uma discussão banal de trânsito. O crime aconteceu no início da manhã do dia 31 de dezembro de 2016, e além de Adriano, o policial rodoviário federal ainda atingiu mais duas pessoas que estavam com ele no carro.

Apesar da tese de legítima defesa, a polícia concluiu que ele cometeu homicídio doloso, quando há intenção de matar. O empresário foi atingido por sete disparos feitos com a arma utilizada em serviço pelo policial. Informações da Polícia Civil apontam que Ricardo Moon teria disparado pelo menos sete vezes.