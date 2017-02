O Peru ofereceu uma recompensa de 100.000 soles (US$ 30 mil ou R$ 93 mil) a quem oferecer informações sobre o paradeiro do ex-presidente Alejandro Toledo, com ordem de prisão, acusado de receber subornos da construtora brasileira Odebrecht em troca de obras.

"Há uma recompensa de 100.000 soles que serão pagos a qualquer país do mundo", afirmou à imprensa o ministro do Interior, Carlos Basombrío, que pediu à Interpol que atue com maior rapidez possível.

Sobre Toledo - que governou o Peru entre 2001 e 2006 - pesa uma ordem judicial de captura internacional emitida na quinta-feira, depois de ter sido acusado de receber 20 milhões de dólares em troca de favorecer a Odebrecht com a concessão para construir a estrada interoceânica, que une Peru com o Brasil.