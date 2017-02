Pesca ficará fechada em todos os rios do Estado durante o Carnaval

Na próxima sexta-feira (24), a Polícia Militar Ambiental (PMA) começa às 8h, a “Operação Carnaval”, dentro da Operação Piracema, que segue até às 8h do dia 1º março, quando a pesca estará aberta.

De acordo com o Chefe da comunicação da Polícia Militar Ambiental, Tenente Coronel Edmilson Queiroz, o foco novamente é a prevenção e repressão à pesca predatória.

Queiroz salientou que a modalidade pesque-solte na calha do rio Paraguai é liberada todos os anos no dia primeiro de fevereiro. Porém, se o pescador matar o peixe estará cometendo crime ambiental de pescar em período proibido. Além disso, nas cidades com tradição carnavalesca e ranchos a fiscalização será intensificada.

Cerca de 80% do efetivo de 361 homens estarão envolvidos na operação, pois os comandantes das 25 subunidades empregarão todo o pessoal, inclusive, do administrativo, no trabalho de fiscalização.

A Polícia Militar Ambiental alerta ainda que a partir do dia 1º de março, quando a pesca estará aberta, estão previstas as mesmas penalidades para quem pegar peixes fora da medida, usar petrechos não permitidos, pescar em rios proibidos ou ainda com métodos proibidos.