Pescador morre afogado durante pesca

Thiago Luiz Batistelli, de 33 anos, morreu afogado na tarde de quarta-feira (12), em Bataguassu, mas o corpo só foi encontrado na madrugada desta quinta-feira (13) por pescadores.

Segundo o site Da Hora Bataguassu, o pescador passava pelo local e viu o barco com os apetrechos de pesca armados sem ninguém por perto, ao se aproximar a testemunha localizou a vítima boiando no rio.

Equipes do núcleo de Pericias de Nova Andradina e também investigadores da Policia Civil de Bataguassu, estiveram no local e após realizarem os trabalhos de pericia, o corpo foi liberado e encaminhado ao IMOL de Bataguassu. Próximo ao local, além do barco, estava o veículo da vítima que foi encaminhado para a delegacia.