Pesquisa mostra aprovação a Marquinhos Trad

Uma pesquisa divulgada na ultima quinta feita (9) pelo instituto "Ranking" mostra que o quadro de dificuldades com que Marquinhos Trad recebeu a prefeitura, e suas primeiras ações, estão sedo bem recebidas pela população.

Isso por que no universo pesquisado Trad tem 44.35% a avalia-lo com ótimo ou bom, e apenas 12.83% como ruim ou péssimo.

A média dos números indicam que Marquinhos Trad, pela avaliação do "Ranking", é visto como um bom prefeito.

Na análise dos números, feita pelo próprio Instituto, as maiores virtudes do prefeito são "ser trabalhador e só "ter pego bomba", e ser "sério". Um outro item que aparece como destaque é o fato de ser "melhor que o Bernal", mas é difícil interpretar se isso é positivo, já que o ex-prefeito era péssimo gestor, em todas as avaliações.

Como itens negativos, a questão da saúde que foi herdada e a polêmica do UBER. A diferença de 44.35% de ótimo e bom, para 12,83% de ruim e péssimo, sinalizam que o prefeito esta no azul e tem apoio da população.

A pesquisa foi realizada entre os dias 1º e 10 de março de 2017, com 3 mil pessoas com idade acima de 16 anos, em 17 municípios de Mato Grosso do Sul.