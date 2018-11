Segundo pesquisa inédita do instituto Ipsos obtida pela BBC News Brasil, os brasileiros são os mais pessimistas com o futuro do próprio país.

Para quase sete em cada dez pessoas, em um total de 67%, o país está "em declínio", isto é, tende a se tornar um lugar pior no futuro. Os brasileiros são os mais pessimistas dentre 24 países consultados pelo pela pesquisa de opinião.

Os brasileiros não são os únicos pessimistas, são seguidos pelos sul-africanos (onde 64% acham que o país está em declínio) e pelos argentinos com 58%. Os mais otimistas são os chilenos onde apenas 24% da população chilena acha que o Chile está em declínio, seguidos pelos alemães que são 25% da população, e depois pelos canadenses com 30%.

A pesquisa divulgada nesta segunda-feira repete um levantamento de 2016, onde eram 72% os que achavam que o país estava em declínio, contra 67% agora. Dois anos atrás, a situação econômica do país era ainda pior. Ano de eleições municipais, 2016 também registrou o recorde de fases da Lava Jato, com revelações quase diárias sobre corrupção no governo.

A pesquisa Ipsos deste ano ouviu 17.203 pessoas com idades entre 16 e 64 anos em 24 países, entre os dias 26 de junho e 9 de julho. A maioria dos entrevistados é de países ricos - Estados Unidos, Grã-Bretanha, Espanha, França - e emergentes - Brasil, Índia, Rússia, México e Turquia, entre outros.

De acordo com os dados da Ipsos, 71% da população brasileira também consideram que as regras da economia no país são injustas e favorece quem já é rico e poderoso.