Pesquisa sobre preferências turísticas do sul-mato-grossense é apresentada na Europa

De quarta a sexta-feira (17 a 19.5) acontece na cidade portuguesa de Aveiros, o Invtur 2017, que traz o tema “Cocriar o Futuro do Turismo”. Nesta 4ª edição da conferência internacional, a Drª Daniela Sottili Garcia, professora da Universiade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) cedida para a Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS), apresenta o artigo científico resultante da pesquisa “As preferências dos sul-mato-grossenses na escolha de seus destinos turísticos: uma análise para o estabelecimento de diretrizes políticas e competitividade para o estado de Mato Grosso do Sul, Brasil”.

Segundo Daniela, a pesquisa desenvolvida através de uma parceria entre a Fundtur, Uems e Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), resultou em dados estatísticos importantes que servem de aporte para o desenvolvimento turístico do Estado. “A participação da Fundtur neste evento demonstra, entre outras coisas, a importância que a gestão estadual tem dado à pesquisa no setor do turismo, primordial para nortear e servir de suporte para o fenômeno turístico”, enfatiza.

Com a participação de mais de 30 pessoas das entidades envolvidas, a pesquisa é uma das ferramentas que servirá como base na implantação do Observatório de Turismo de MS, que tem lançamento previsto para o segundo semestre de 2017.

O diretor presidente da Fundtur, Bruno Wendling, destaca a importância do trabalho. “A apresentação do resultado dessa pesquisa para o público acadêmico e profissional de várias partes do mundo, coloca Mato Grosso do Sul em evidência na área de pesquisa. Esse trabalho vai ser uma base importante na implantação do Observatório de Turismo do Estado”, pontua Bruno.