Petrobras abre concurso com mais de 3,8 mil vagas

São vagas com salário de até R$ 10,5 mil. As oportunidades são para preenchimento imediato e formação de cadastro de reserva.

A Petrobras e a Transpetro publicaram dois editais de abertura de concurso público com 3.884 vagas, das quais 378 são imediatas e 3.506 para formação de cadastro de reserva. A remuneração pode chegar a R$ 10,5 mil.

O primeiro edital, da Petrobras, oferece 353 vagas de nível superior. A remuneração varia de R$ 9.786,14 a R$ 10.544,04.

Do total de oportunidades, 57 são imediatas distribuídas nas funções de administrador júnior (24); advogado júnior (1); analista de sistemas júnior - processos de negócio (3); contador júnior (6); economista júnior (5); engenheiro de produção júnior (16) e estatístico Júnior (2). O cadastro esperado é de 296 candidatos.

As chances são para Angra dos Reis, Duque de Caxias, Itaboraí, Rio de Janeiro ou Seropédica, além de Macaé.

As inscrições poderão ser feitas no período de 9 a 30 de janeiro de 2018, no endereço eletrônico www.cesgranrio.org.br. A taxa é de R$ 67,00

A prova objetiva será realizada no dia 18 de março. Os candidatos a advogado júnior farão ainda prova discursiva.

Transpetro

Outro edital publicado ontem é o da Petrobras Transporte S.A. (Transpetro) Neste caso, são 3.531 vagas, sendo 321 delas para contratação imediata e 3.210 chances para cdastro de reserva.

As oportunidades imediatas são para as funções de auxiliar de saúde (3); condutor bombeador (14); condutor mecânico (31); cozinheiro (44); eletricista (14); moço de convés (107); moço de máquinas (94) e taifeiro (14) e mais 3.210 para formação de cadastro reserva.

Os profissionais vão atuar com remuneração que varia entre R$ 3.712,67 a R$ 6.619,90, de acordo com a função que for exercer no órgão.

Para se inscrever nesta seleção, os interessados devem ter registro aquaviário e estar com os documentos básicos atualizados pelo Cadastro e Controle e Certificação da Marinha.

A seleção contará com provas objetivas de conhecimentos básicos, previstas para ocorrer entre os dias 11 e 25 de março de 2018, e exame de capacitação física, de acordo com a vaga pleiteada.

Os interessados devem se inscrever entre os dias 9 a 31 de janeiro de 2018 por meio do endereço eletrônico www.cesgranrio.org.br. A taxa é de R$ 65,00.

Os inscritos nas 321 vagas imediatas vão poder realizar as provas nos seguintes locais: Belém - PA; Fortaleza - CE; Porto Alegre - RS; Rio de Janeiro - RJ; Salvador - BA e São Sebastião - SP.

A validade desse processo seletivo é de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, como mostra o edital de abertura.