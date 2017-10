Petrobras anunciou reajuste de 12,9% para botijões de até 13 kg

Com novo reajuste, gás de cozinha pode chegar a quase R$ 80 em Três Lagoas, a partir desta quarta-feira (11)

Em menos de um mês, o gás de cozinha terá dois reajustes. O primeiro reajuste foi de 6,9% no dia 26 de setembro. Nesta terça-feira (10), a Petrobras anunciou mais um reajuste de 12,9% para botijões de até 13 kg. O aumento entra em vigor a partir da zero hora desta quarta-feira (11).

"O porcentual de reajuste foi calculado de acordo com a política de preços divulgada em 07/06/2017 e reflete, principalmente, a variação das cotações do produto no mercado internacional", informou a estatal, em comunicado.

Levantamento feito pelo JPNews mostra que, com esse reajuste de 12,9%, o botijão de gás em Três Lagoas pode chegar a R$ 79. Na maioria dos estabelecimentos da cidade, o botijão tem sido comercializado a R$ 70.

O preço mais barato foi encontrado por R$60 para entrega e R$ 53 para retirar no local.