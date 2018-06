Com o anúncio, o litro do combustível negociado no parque de refino da estatal custará R$ 1,8941

A Petrobras anunciou nesta segunda-feira (18), uma nova redução no preço da gasolina em suas refinarias, desta vez, de 1,24%. Com o anúncio, o litro do combustível negociado no parque de refino da estatal custará R$ 1,8941, ou seja, R$ 0,02 a menos do que o preço atual (R$ 1,9178).

Em junho, a gasolina acumula queda de preço de 3,71% (R$ 0,07 por litro). Nos últimos 30 dias, o recuo chega a 5,51% (R$ 0,11 por litro).